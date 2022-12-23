США застосували проти рф «морські» санкції: у списку – 10 компаній

Про запровадження обмежень у сфері судноплавства і заморожування активів повідомили в американському Міністерстві фінансів.

(https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221222)

Під санкції потрапили:

● концерн «Морінформсистема-Агат»;

● центральний НДІ конструкційних матеріалів «Прометей»;

● акумуляторна компанія «Ригель»;

● центральний НДІ суднового машинобудування;

● концерн «Науково-виробниче об'єднання «Аврора»;

● концерн «ЦНДІ «Електроприбор»;

● АТ «Обухівське»;

● АТ «Морські навігаційні системи»;

● інститут океанології РАН імені Ширшова;

● ТОВ «Компанія Технополь».

Джерело: https://t.me/spravdi/22899

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