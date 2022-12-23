США застосували проти рф «морські» санкції: у списку – 10 компаній
Про запровадження обмежень у сфері судноплавства і заморожування активів повідомили в американському Міністерстві фінансів.
(https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221222)
Під санкції потрапили:
● концерн «Морінформсистема-Агат»;
● центральний НДІ конструкційних матеріалів «Прометей»;
● акумуляторна компанія «Ригель»;
● центральний НДІ суднового машинобудування;
● концерн «Науково-виробниче об'єднання «Аврора»;
● концерн «ЦНДІ «Електроприбор»;
● АТ «Обухівське»;
● АТ «Морські навігаційні системи»;
● інститут океанології РАН імені Ширшова;
● ТОВ «Компанія Технополь».
Джерело: https://t.me/spravdi/22899