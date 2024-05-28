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Столтенберг: одна рука українців зав'язана за спиною

Столтенберг: одна рука українців завязана за спиною

Західні держави повинні переглянути обмеження на використання Україною зброї, яку вони постачають, для ударів по території росії, оскільки воно заважає здатності Києва захищатися.

Як передає агенція AFP, про це у понеділок, 27 травня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі законодавців альянсу в Болгарії.

"Настав час подумати, чи правильно буде скасувати деякі обмеження, які були запроваджені, адже зараз ми бачимо, що особливо в Харківській області лінія фронту і лінія кордону більш-менш однакові, - сказав він. - Якщо (Україна - Ред.) не може атакувати військові цілі на території росії, то це зав'язує одну руку українців за спиною і дуже ускладнює їм ведення оборони".

Столтенберг додав, що "деякі союзники зняли обмеження, що дозволяє українцям краще захищатися", втім, деталей не повідомив.

"Зрозуміло, що Україна має право захищатися, - додав він. - Самооборона включає право також атакувати законні військові цілі всередині росії".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/23588

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