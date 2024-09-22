Стрічка «росіяни на війні» – це цинічне пропагандистське сміття, яке легітимізує геноцид українців
Дайджест Центру стратегічних комунікацій
МЗС України висловило обурення через рішення швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival продемонструвати фільм режисерки трофімової «росіяни на війні» і заявило, що засуджує будь-які спроби надати рф «культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як окупаційні війська продовжують чинити звірства проти українців».
- Фільм може створити хибне враження про те, що він антивоєнний і ставить під сумнів нинішній режим у росії, – пише українська продюсерка Дар’я Бассель, яка подивилася стрічку. – Однак те, що я побачила, — це явний приклад найчистішої російської пропаганди.
Бассель каже, що герої фільму трофімової говорять про «громадянську війну» в Україні, розповідають про «бомбардування Донбасу», «українських нацистів» і повторюють інші наративи пропаганди.
- …Але важливо пам’ятати, що ці люди стали військовими в армії, яка вторглася в незалежну країну, багато хто з них, як ми бачимо у фільмі, зробили це свідомо. Потрібно також згадати Бучу, Ірпінь, Маріуполь і мирних громадян, які були там вбиті, – зауважує Бассель.
Джерело: https://t.me/spravdi/41673