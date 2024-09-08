Світопорядок знаходиться «під загрозою, якої людство не бачило з часів холодної війни»

В цьому впевнені голова британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур та директор ЦРУ Вільям Бернс.

Сьогодні, в суботу, глави розвідок двох країн уперше виступили вдвох, на заході, організованому газетою FT Weekend у лондонському Кенвуд-Хаусі.

Бернс і Мур заявили, що у питанні підтримки України «зараз як ніколи важливо триматися обраного курсу», додаючи, що Путін «успіху не досягне».

За їхніми словами, збройний конфлікт в Україні показав, наскільки сильно може залежати перебіг бойових дій від застосування новітніх технологій, тим самим наголосивши на необхідності «адаптуватися, експериментувати та впроваджувати інновації».

«Крім України, ми разом працюємо і над приборканням безрозсудної диверсійної кампанії, яку веде російська розвідка по всій Європі, і проти цинічного використання [Москвою] нових технологій для поширення брехні та дезінформації, покликаних вбити між нами клин».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/60035

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