Суд обрав запобіжний захід для воєнкома, який змушував солдатів будувати йому маєток

● За матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 800 тис. грн застави для начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки.

● Як встановили працівники ДБР, з початку березня 2023 року за його наказом солдати замість служби проводили будівельні роботи на його маєтку.

● Військовому на початку серпня ДБР повідомило про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3717

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