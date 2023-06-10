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Суд засудив до 10 років виконавця нападу на Стерненка

Суд засудив до 10 років виконавця нападу на Стерненка

Суд засудив до 10 років позбавлення волі виконавця другого нападу на громадського активіста Сергія Стерненка.

Абзала Баймукашева визнали винним у замаху на умисне вбивство та незаконному зберіганні й поводженні зі зброєю. Вирок набере законної сили за місяць з дня оголошення, якщо не буде апеляційної скарги.

Другий напад на Стерненка скоїли 1 травня 2018 року — тоді Баймукашев з травматичного пістолета вистрелив в шию активісту. Сергій Стерненко запевняє, що Баймукашев діяв не сам, однак співучасники злочину досі не отримали підозр.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/33198

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Темы: суд, україна

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