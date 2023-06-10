Суд засудив до 10 років виконавця нападу на Стерненка

Суд засудив до 10 років позбавлення волі виконавця другого нападу на громадського активіста Сергія Стерненка.

Абзала Баймукашева визнали винним у замаху на умисне вбивство та незаконному зберіганні й поводженні зі зброєю. Вирок набере законної сили за місяць з дня оголошення, якщо не буде апеляційної скарги.

Другий напад на Стерненка скоїли 1 травня 2018 року — тоді Баймукашев з травматичного пістолета вистрелив в шию активісту. Сергій Стерненко запевняє, що Баймукашев діяв не сам, однак співучасники злочину досі не отримали підозр.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/33198

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