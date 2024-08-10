Суджанская операция преобразуется в Курскую: четвёртый день прорыва – анализ Александра Коваленко

На четвёртый день боевых действий в Курской области становится предельно очевидным, что целью этой активности является не столько создание санитарной зоны на границе с Украиной, сколько значительно более глубокие цели, пока, ограниченные трассой Е-38.

В ночь с 8 на 9 августа в районе села Октябрьское в 8 км от транспортного узла Рыльск была уничтожена российская колонна, которая везла подкрепление. Точных данных о потерях на данный час нет, но в открытых источниках было верифицировано видео, которое не только подтверждает потери техники, но и зафиксировало десятки убитых российских солдат.

Это видео, опубликованное в первой половине дня 9 августа, подтверждало, если не факт физического контроля над трассой Е-38, то её огневой контроль с противостоящей стороны.

Кроме того, в российском информационном сегменте поступали сообщения о столкновениях в районе сёл Городище – Титов, Коренево, Черемошки и Мартыновка. Всё эти населённые пункты, помимо Суджанского района, относятся и к другим районам Курской области, и говорят о значительном расширении фронта боевых действий, который может достигать уже 100 км.

Анализировать поступающую информацию в нынешних условиях приходится на фоне полного отсутствия, каких-либо сообщений от официальных украинских источников и явно запаздывающие на 2-3 суток сообщения от около-официальных. Российские же источники сейчас не столько сдержанно освещают ситуацию, сколько либо поддаются панике, либо чрезмерно неуместной браваде.

В целом, если учесть направление от внезапно возникшей точки Городище-Титов – Черемошки – Мартыновка, то чётко просматривается направление по Е-38, по сути, отгрызающее в будущем, которое может сформироваться в течение ближайших 3-4 суток, площадь Курской области около 4 тысяч квадратных километров.

Важно обратить внимание на то, что если ещё вчера вечером, 8 августа, в панических сообщениях российской стороны звучало название Кромские быки, то к утру 9 августа уже присутствовали Черемошки. Населённый пункт Черемошки находится всего в 10 км от трассы Е-38 и, за ним нет никаких преград в виде сёл по автомобильной дороге Льгов-Суджа. То есть вопрос физического контроля над Е-38 может быть закрыт к концу этих суток.

Такие масштабы уже не позволяют происходящее в Курской области называть просто Суджанской операцией, а явно – Курской.

Перспектива

Очевидно, что командование россиян не имеет на сегодняшний эффективного плана по купированию операции противника в Курской области и единственное, что тормозит процесс расширения зоны контроля – это сами населённые пункты. Если до выхода на трассу Е-38 продвижение сил “300 Спартанцев” составляло в среднем 15 километров в сутки, то с выходом оно замедлится. Это связано с тем, что в обоих направлениях по трассе Е-38 находится в общей сложности 20 малых и средних населённых пунктов.

Тем не менее именно Е-38 значительно может расширить простор охвата выше озвученной площади, что в свою очередь создаст крайне уникальную ситуацию, а именно – окружение тех локаций Курской области, где на сегодняшний день нет присутствия подразделений “300 спартанцев”.

Кроме того, командование россиян вряд ли сможет в течение ближайшей недели сформировать концепцию обороны Курской области, с учётом стремительно уменьшающей зоны контроля российских войск на российской же территории.

Вечером 9 августа, в районе 20:00 по Киевскому времени, на украинских каналах было опубликовано фото, сделанное на фоне дорожного знака «Курск – 10 километров». Сделано оно было явно посреди дня, то есть с задержкой в несколько часов и произошла публикация, говорящая о том, что войска, не скрывающие свою принадлежность, находились на минимальном расстоянии от российского областного центра.

Также в тот же период времени появилась информация о том, что в селе Октябрьское был уничтожен энерго-объект, а также в районе Курска была повреждена станция «Южная». В самом Курске, Курчатове, а также Волокне, Пряминцено и Ворошнёво начались перебои с электроэнергией.

Но все эти признаки указывали не на то, что в ближайшее время может начаться штурм самого областного центра города Курск. Нет. Курск – это город площадью более 200 км² и с населением более 400 тыс. чел. Для проведения штурмовых действий такого города необходим потенциал группировки не менее 70-100 тыс. л/с.

Очевидно, что в районе Курск к вечеру 9 августа стали создаваться условия для проведения успешной операции в Курчатове, где размещается Курская АЭС, а в районе самого города Курск будут созданы на ближайших подступах рубежи, для того… Например, для того, чтобы этот город в ближайшие дни не только взять под огневой контроль, для уничтожения объектов военной и двойной инфраструктуры, но и для того, чтобы погрузить его в блэкаут, для усиления своих ультимативных позиций.

Вполне вероятно, что 10 августа мы уже с вами будем обсуждать не только физическое присутствие «300 спартанцев» на трассе Е-38, но и куда более значительные достижения этой группировки в Курской области, на глубине прорыва 50-55 км.

Джерело: minval.az

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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