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Т-90С и немного наблюдений

Т-90С и немного наблюдений

Свежий, верифицированный, уничтоженный российский танк Т-90С, да ещё и с колейным минным тралом КМТ-7, успешно нейтрализованный в районе н.п. Победа на Покровском направлении.

Но, почему я обращаю внимание на данный эпизод.

Для начала, что это за такие танки Т-90С? Про Т-90М «Подрыв»… кхм, простите, «Прорыв», вы уже наслышаны, а вот «С»? Это, что, Т-90 «Супер»? На самом деле – нет.

Т-90С – это экспортная версия Т-90 с очень интересной историей. Шли они преимущественно по контрактам в Индию - Т-90S "Bhishma", но часть танков не проходила приёмку, в связи с некачественной сборкой и прочими неполадками/дефектами. За время выполнения экспортных поставок таких танков накопилась энное количество и с ноября-декабря 2022 их весьма активно стали отправлять в зону БД…

И тут интересное наблюдение относительно слова «активно». Примерно, в месяц, таких танков уничтожают 1-2 единицы.

По одним верифицированным данным российские оккупационные войска их потеряли 15, по другим 10… В любом случае, тенденция очень интересная, конкретная указывающая на то, сколько Т-90С ВПК россии, а именно «Уралвагонзавод» в течение месяца, на ряду со всей остальной продукцией, может отправлять в зону БД.

Так же на себя обращает внимание то, что Т-90С намного чаще оснащены тралами КМТ-7 и ТМТ-К. Практический каждая уничтоженная единица имела трал.

Ну и в завершении отмечу, что за время полномасштабной войны с россией, верифицировано уничтожение/повреждение/затрофей 150 танков Т-90А/АК/С/М. Согласно не верифицированным данным это количество превышает 200 ед.

https://t.me/zloyodessit/22116

Новости портала «Весь Харьков»

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