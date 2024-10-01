Мінʼюст запевняє, що громадяни України, які під примусом отримали російські паспорти на окупованих територіях, не нестимуть відповідальності.

Повідомляється, що ті, хто отримав паспорти рф з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності.

"Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку", - зазначають у відомстві

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