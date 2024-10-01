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Ті, хто отримав паспорти рф з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності

Ті, хто отримав паспорти рф з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності

Мінʼюст запевняє, що громадяни України, які під примусом отримали російські паспорти на окупованих територіях, не нестимуть відповідальності.

Повідомляється, що ті, хто отримав паспорти рф з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності.

"Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку", - зазначають у відомстві

https://t.me/ukrpravda_news/51132

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