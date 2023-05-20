Тактика рф змінюється в міру виучення уроків з військових невдач під час бойових дій в Україні

Це створило деякі проблеми для ЗСУ, які необхідно подолати — Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI).

У звіті йдеться про те, що тактика піхоти окупантів перейшла від спроби розгортання єдиних БТГ як загальновійськових бойових одиниць до поділу за функціями на лінійні, штурмові, спеціалізовані та одноразові війська.

"Одноразова піхота використовується для безперервних перестрілок або для виявлення українських вогневих позицій, які потім атакуються спеціалізованою піхотою, або для пошуку слабких місць в українській обороні, які мають бути пріоритетними для штурму. Постраждалі дуже нерівномірно розподілені за цими функціями. Основною слабкістю російських піхотних підрозділів є низький моральний дух, що призводить до поганої згуртованості підрозділів і взаємодії між підрозділами", — пишуть аналітики.

RUSI зазначає, що одним із найсильніших родів військ рф виявилися інженери, які зводять складні загородження та укріплення по всьому фронту, що містять, зокрема, й мінні поля. російська мінна установка поєднує в собі протитанкові та протипіхотні міни. Механізмів збудження мін встановлюють, як правило, кілька, щоб ускладнити можливий прорив.

Також рф почала застосовувати на своїй техніці тепловізійний камуфляж і, використовуючи низку інших модифікацій і тактик, прийомів і процедур, значно знизила помітність танків на дистанції.

"російська артилерія також поліпшила свою здатність вести вогонь з однієї або декількох позицій, а також рухатися, знизивши сприйнятливість до контрбатарейного вогню. Ключовою системою, що забезпечує таку координацію, є система "Стрілець". Відбулося зрушення в перевазі 152-мм гаубиці в бік набагато більшої переваги на 120-мм міномети", — йдеться в матеріалі RUSI.

Проблемою для ЗСУ, на думку аналітиків, як і раніше, є російські засоби радіоелектронної боротьби і ППО. Військова авіація ж продовжує бути обмеженою у своїх діях.

Джерело: https://t.me/znua_live/93724

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