Тактика Суровікіна перетворилась на стратегію

А тим часом російські окупаційні війська в ніч проти 20 червня (у Всесвітній день біженців) продовжили атаки на цивільну інфраструктуру України. Як повідомили в Укренерго, пошкоджено обладнання на об’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. 4 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в результаті російських ракетних атак країна вже втратила 9,2 ГВт електрогенерації – половину від усієї потужності. За його даними, зруйновано 42 енергоблоки, з ТЕС залишаються в робочому стані трохи більше чверті.

Пропаганда цей енергетичний терор проти українців прямо називає «покаранням за опір» і закликає до ще «більш жорстоких бомбардувань, що має викликати гуманітарну кризу».

НАСПРАВДІ, це повернення терористичної тактики Суровікіна, яка не спрацювала два роки тому. Особливий розрахунок робиться на населення, у якого немає можливості забезпечити автономність житла. Б’ють по пенсіонерах, по літніх людях. Адже це простіше, ніж воювати із ЗСУ. Москва розраховує на внутрішнє невдоволення, на тих українців, хто казатиме про «необхідність домовлятися».

Про правила ведення війни вже, звісно, не йдеться. Достатньо згадати Маріуполь і долю некомбатантів в окупації, використання голоду як зброї. Зима близько і на жаль, вона буде нелегкою (про що попереджають українські урядовці і представники профільних відомств та організацій). Росія діятиме ще більш підло і підступно. Але це вже буде третя зима війни. За дві попередні мирні українці до всього звикли. Тому витримають і наступну.

У цьому контексті з’явився фейк, який нещодавно розповсюджували Z-ресурси (і щось подібне робитимуть і далі). Йдеться про нібито фразу міністра енергетики України Германа Галущенка: «Чим менше у нас електростанцій, тим простіше їх захистити».

Як повідомляють Z-канали, це відповідь міністра на питання щодо способів запобігти дефіциту електроенергії в Україні після ударів російської армії. Цілком заява чиновника, як стверджують пропагандисти, звучала так: «Чим менше у нас електростанцій, то простіше їх захистити. Це проста логіка». Як ілюстрація наводиться скриншот з логотипом українського видання «Букви».

НАСПРАВДІ, про те, як російська пропаганда бреше про відключення світла, відомо з листопада 2022 року. Але в нинішніх обставинах ця фраза міністра енергетики мала б викликати скандал. Проте, в українських медіа її знайти не вдалося (як і на сайті міністерства, яке очолює Галущенко). Z-ресурси, що розповсюджують фейкову цитату, наводять у своїх постах скрін з логотипом українського ЗМІ «Букви». Однак у Telegram-каналі видання такого посту немає. Слідів цієї фрази в авторитетних українських чи міжнародних джерелах виявити також не вдалося.

Найбільш ранню згадку фейкової цитати, яку знайшло «Проверено. Медиа» за допомогою сервісу TGStat, — пост у Telegram-каналі «Военный обозреватель». А підроблений інтерфейс сайту «Букви» було вперше поширено на каналі «Гагаузская Республика».

НАСПРАВДІ, про те, як російська пропаганда бреше про відключення світла, відомо з листопада 2022 року. Але в нинішніх обставинах ця фраза міністра енергетики мала б викликати скандал. Проте, в українських медіа її знайти не вдалося (як і на сайті міністерства, яке очолює Галущенко). Z-ресурси, що розповсюджують фейкову цитату, наводять у своїх постах скрін з логотипом українського ЗМІ «Букви». Однак у Telegram-каналі видання такого посту немає. Слідів цієї фрази в авторитетних українських чи міжнародних джерелах виявити також не вдалося.

Найбільш ранню згадку фейкової цитати, яку знайшло «Проверено. Медиа» за допомогою сервісу TGStat, — пост у Telegram-каналі «Военный обозреватель». А підроблений інтерфейс сайту «Букви» було вперше поширено на каналі «Гагаузская Республика».

Потім Путін заявив, що Захід хоче поміняти Зеленського наступного літа, повісивши на нього всі непопулярні рішення.

НАСПРАВДІ, московська операція «нелегітимний Зеленський» під особистим керівництвом Путіна, як бачимо, триває. Раніше він навіть натякав на голову Верховної Ради Стефанчука. Цього разу Служба зовнішньої розвідки вже каже про Залужного. Москві залишилося лише переконати Київ, Вашингтон і Лондон, що вони зібралися кимось «жертвувати». До речі, 18 червня російські ЗМІ вже «жертвували» головкомом ЗСУ Сирським, якого також відправляли у відставку.

Пояснення цим московським «кадровим перестановкам в Україні» лише одне: відчуття загальної приреченості. Те, що починалось з «трьох днів», триває вже третій рік.

Тому Москва і генерує безперервно вигадані «відставки». Бо остаточно усвідомила, в яку пастку сама себе загнала 24 лютого 2022 року і вибратися з якої несила. Путін реально зіткнувся з силами набагато вищими за себе. Вийти з глухого кута він не може, оскільки більш сильні і головне об’єднані противники руйнують будь-які його спроби (наприклад, через союз з КНДР) з нього вибратися.

Південна Корея оголосила про можливість перегляду заборони постачання зброї іншим країнам, Румунія вже заявила, що надасть Україні ще одну систему ППО Patriot, а США взагалі вирішили зупинити всі замовлення на Patriot і NASAMS і передати їх Україні. Принаймні, до тих пір, поки вона не матиме достатньої кількості систем ППО для захисту від повітряних атак Росії.

Ось на цьому приреченому тлі Москва й «міняє Зеленського на Залужного». Бо нічого іншого Путіну не залишається.

Джерело: spravdi.gov.ua

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