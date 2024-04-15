Над лінією фронту в Україні у небі патрулює так багато безпілотників, які полюють за будь-якими ознаками руху, що українські та російські війська майже не мають можливості пересуватися полем бою непоміченими і не бути підірваними — Washington Post.

"Виконуючи завдання, люди кидаються з одного окопу в інший, сподіваючись, що пілоти, які керують ворожими безпілотниками над головою, будуть недостатньо кваліфіковані, щоб знайти їх. Натомість досвідчені оператори безпілотників, чиї навички на фронті уже відточені, можуть переслідувати одного-єдиного піхотинця на смерть, пірнаючи за ним в укриття і окопи", — пише видання.

Дешеві безпілотники, які українці взяли на озброєння, трансформували сучасну війну і спочатку дали українським військам перевагу на полі бою, де росіяни постійно переважають за чисельністю та озброєнням. Але росіяни швидко зорієнтувалися і почали масово виробляти власні БПЛА.

Наслідком цього став надлишок одноразових смертоносних дронів і пристроїв радіоелектронної боротьби, відомих як "глушилки", що перешкоджають їхнім польотам.

"Те, що ми спостерігаємо зараз, — це бліцкриг війни безпілотників", — вважає керівник апарату BRINC Drones, компанії, що базується в Сіетлі і надсилає обладнання в Україну Ендрю Коте.

Він зазначив, що безпілотники в Україні так само змінюють правила гри, як танки у Першій світовій війні: "Це досить патова ситуація, тому що якщо ви знаходитесь на відкритій місцевості, на вас будуть полювати".

Насиченість простору дронами, багато з яких оснащені тепловізорами, звузила простір, де війська можуть безпечно пересуватися непоміченими, що призвело до великих втрат і в останні місяці значною мірою завадило будь-якій із сторін здійснити серйозний прорив.

Ці умови — в поєднанні з широким розповсюдженням мінних полів, нестачею боєприпасів і солдатів — зараз роблять практично неможливим для України відвоювати території, як це було у 2022 році.

Джерело: https://t.me/znua_live/143579

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