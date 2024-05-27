Тем временем россияне продолжают спекулировать на теме обмена пленными перед «саммитом мира»

После вброса Симоньян, подключилась генерал-омбудсмен Татьяна москалькова. Её совсем не удивило, что Симоньян опубликовала некий список без каких-либо ссылок, который вроде как должен быть только у властей. Т.е., шантаж заложниками и пленными – это официальная позиция рф.

Также москалькова повторила ересь, что украинское командование якобы не хочет кого-то забирать. При этом ни словом ни обмолвилась, какие требования выставляет россия.

Помимо этого москалькова вбросила новый тезис: Украина якобы отказывается (!!!) поменять двух католических священников на православных. Очевидно, она намекает на священников УГКЦ из Бердянска, которых российская власть захватила в заложники в ноябре 2022 года по лживым обвинениям. Украина так «отказывается», что даже к господину Бергольо обращалась с просьбой содействовать в освобождении этих заложников.

Попытки изобразить Украину анти-православной страной идут без остановки и пленных для этой цели заигрывают не первый раз. Например, год назад роспропаганда на федеральном уровне интенсивно качала рассказ от имени украинского военнопленного о том, что среди новобранцев ЗСУ «проводят агитацию» католические священники. Вывод о католичестве был сделан на основании фишек с надписью на английском языке.

кремлю выгодно раскручивать историю об обмене священников, потому что ряд деятелей РПЦвУ задержаны по подозрению в пособничестве врагу. Интересно понаблюдать, кто и в каком контексте будет говорить на это тему.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/466

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