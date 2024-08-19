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The Sunday Times написали, что россия может контратаковать под Курском в конце октября. Нельзя не согласиться, но есть нюанс...

The Sunday Times написали, что россия может контратаковать под Курском в конце октября. Нельзя не согласиться, но есть нюанс...

На сейчас в КО сосредоточено до 15 тыс л/с РОВ из которых 6 тыс это подкрепление отправленной из зоны БД в Украине.

Неконтролируемая РОВ территория в КО на сейчас около 1 300 км². Для стабилизации только линии боестолкновений по такой территории необходимо не менее 30-ти тысячной группировки. А площадь продолжает увеличиваться...

Если завтра в КО не появится 30 тыс тел РОВ, то к концу августа им нужно будет для стабилизации уже до 40 тыс и т.д.

Но, если командование РОВ забьёт на часть КО и выберет для себя ЛБС по которой и будет держать войска до подхода СОУ, то на этой линии фронта она вполне сможет сосредоточить силы более 50 тыс л/с до конца октября. Причём этого хватит не только для стабилизации ЛБС, блокирования расширения зоны контроля СОУ, но и нанесения контрударов.

А теперь про нюанс. А где эти хотя бы 50 тыс л/с взять, если только не ослабить одно из направлений в самой Украине? С каждого по чуть-чуть, как мы видим, уже не работает, нужно много и сразу.

И пока на Покровском направлении за неделю РОВ прошли 2-3 км, СОУ в Курской области проходят 2-3 км в сутки.

Непопулярные решения, так или иначе, но будут приниматься. Имейте терпение.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22413

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