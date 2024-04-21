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Тимоти Снайдер поставил в неловкое положение Марджори Тейлор Грин

Тимоти Снайдер поставил в неловкое положение Марджори Тейлор Грин

Доктор истории Тимоти Снайдер вчера полностью развенчал и поставил в неловкое положение Марджори Тейлор Грин после того, как она продолжила продвигать версию о нацистах в Украине.

"Что касается нацистов, то я как историк написал две книги о нацистах и Холокосте. Что касается украинского национализма, то я являюсь ведущим исследователем этой темы в Северной Америке. Я пишу об этом уже 20 лет.

"Если палату интересует степень участия ультраправых в украинской политике, то можете быть уверены, что ни одна ультраправая партия не превышала 3% на украинских выборах. Так что, конечно, плохие люди есть в любой стране, но по любым сравнительным стандартам это очень маленькое явление".

"В россии же армия включает в себя откровенно нацистские формирования... Само правительство носит фашистский характер и ведет войну, которая включает в себя депортацию детей десятками тысяч, открытое намерение уничтожить государство, а также массовые пытки".

"Так что если мы ищем фашизм, и если есть кто-то, кто искренне озабочен тем, чтобы остановить фашизм или расизм, вы должны искать его в россии".

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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