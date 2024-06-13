Тільки безумовна деокупація ЗАЕС гарантуватиме безпеку Україні та світу

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки – одне з трьох головних питань на Саміті миру в Швейцарії 15-16 червня.

▶️ Захоплення російськими військами у 2022 році Чорнобильської та Запорізької АЕС стало безпрецедентним у світовій історії актом ядерного тероризму.

▶️ Українські атомні електростанції росія перетворила на об’єкти ядерного шантажу не лише України, а й усієї міжнародної спільноти.

▶️ Реагуючи на новий виклик, МАГАТЕ сформулювала принципи радіаційного контролю та безпечної експлуатації ядерних об’єктів. Однак росія постійно порушує ці принципи, наражаючи світ на небезпеку нового Чорнобиля.

▶️ Безпекова ситуація на окупованій ЗАЕС постійно загострюється, про що свідчить моніторинг експертів МАГАТЕ.

▶️ Вирішити проблему можна лише шляхом виведення окупаційних військ, створення периметру безпеки та невідкладного повернення ЗАЕС під контроль законного оператора – АТ «НАЕК «Енергоатом».

Джерело: https://t.me/spravdi/39296

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