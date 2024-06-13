Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:49
Просмотров: 134

Тільки безумовна деокупація ЗАЕС гарантуватиме безпеку Україні та світу

Тільки безумовна деокупація ЗАЕС гарантуватиме безпеку Україні та світу

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки – одне з трьох головних питань на Саміті миру в Швейцарії 15-16 червня.

▶️ Захоплення російськими військами у 2022 році Чорнобильської та Запорізької АЕС стало безпрецедентним у світовій історії актом ядерного тероризму.

▶️ Українські атомні електростанції росія перетворила на об’єкти ядерного шантажу не лише України, а й усієї міжнародної спільноти.

▶️ Реагуючи на новий виклик, МАГАТЕ сформулювала принципи радіаційного контролю та безпечної експлуатації ядерних об’єктів. Однак росія постійно порушує ці принципи, наражаючи світ на небезпеку нового Чорнобиля.

▶️ Безпекова ситуація на окупованій ЗАЕС постійно загострюється, про що свідчить моніторинг експертів МАГАТЕ.

▶️ Вирішити проблему можна лише шляхом виведення окупаційних військ, створення периметру безпеки та невідкладного повернення ЗАЕС під контроль законного оператора – АТ «НАЕК «Енергоатом».

Джерело: https://t.me/spravdi/39296

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ДБР завершило розслідування щодо правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів
Сегодня 10:12    116
росія і європейські праві: міфи і реальність
Сегодня 10:01    154
СБУ затримала агентку рф, яка коригувала ворожі обстріли по Харкову
Сегодня 09:25    142
Нідерланди дозволяють використовувати F-16 для ударів по рф
Сегодня 09:14    170
47 млрд доларів потрібно, щоб відновити енергетику і видобувну промисловість
Сегодня 09:04    110
Справжнє свято росії може зʼявитися лише після її денацифікації та деколонізації
Сегодня 08:52    140
росія почала патрулювати Чорне море підводними човнами. Що відбувається
Сегодня 08:31    194
СБУ затримала колаборанта з Луганщини, який допомагав окупантам ремонтувати російські «Смерчі»
Сегодня 08:20    152
Семья путина покупает на Западе яхты и запчасти для бизнес-джетов вопреки всем санкциям
Сегодня 08:10    163
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно
Сегодня 08:08    105
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 