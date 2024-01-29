Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 22 по 28 січня.

▶️ «Військове керівництво рф і України без відома Зеленського домовляються про мир». Міністр закордонних справ України Кулеба спростував (https://t.me/spravdi/36088) цей вкид і наголосив, що про жодні таємні перемовини не йдеться.

▶️ «Ранкові удари по Києву, Харкову та Павлограду були за Донецьк». Ринок у Донецьку обстріляли (https://t.me/spravdi/36126) самі ж російські загарбники і спробували перекласти провину на ЗСУ, проте марно. А пропаганда загубилася у версіях своєї ж брехні.

▶️ «Під час ракетної атаки по Харкову загинули французькі найманці». Вигадані «списки загиблих» пропагандисти рф продублювали (https://t.me/spravdi/36147) з опублікованого ще в квітні 2022 року переліку «іноземних найманців в Україні станом на 2021 рік».

▶️ «Президент Зеленський підписав указ, яким приєднав російські території до України». Справжньою метою указу (https://t.me/spravdi/36166) є започаткування роботи зі збереження національної ідентичності українців, які проживають на території росії.

▶️ «Під час бойових дій в Україні загинув підполковник Збройних сил Італії». В італійському оборонному відомстві засудили (https://t.me/spravdi/36186) поширений фейк і заявили, що офіцер Клаудіо Кастілья помер в Італії з природних причин.

Джерело: https://t.me/spravdi/36229

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