Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:30
Просмотров: 51

Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 2 по 8 вересня.

▶️ «Режим Зеленського віроломно вторгся на територію курської області»

Дії Сил оборони на території росії є реалізацією права України на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН.

▶️ «У Харкові російська ракета уразила базу «Азову», яку облаштували в місцевому ТЦ»

Це – пропагандистський прийом кремля, коли російська ракета прилітає у лікарню, школу, ТЦ чи поштове відділення, росіяни одразу оголошують їх «військовим об’єктом» або «базою Азову».

▶️ «Конфіскація Заходом заморожених активів росії є звичайною крадіжкою»

Вихід із подібними заявами сирійського МЗС є спробою надати собі хоч якоїсь міжнародної «суб’єктності», а кремлю це потрібно, щоб довести «обуреність світової спільноти щодо конфіскації заморожених активів рф».

▶️ «Кінець «режиму Зеленського» настане за лічені місяці»

Ця заява – чергова інформаційна операція москви, спрямована на руйнування довіри українців до вищого керівництва держави.

▶️ «росіяни уразили пункт тимчасової дислокації військ ЗСУ в університеті в Сумах»

Подібні вкиди з боку ворога – це продовження пропаганди страху та намагання виправдати можливі терористичні удари по цивільній інфраструктурі.

Джерело: https://t.me/spravdi/41426

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ситуація на Покровському напрямку, Курська операція, перевага росіян у чисельності війська та інше
Сегодня 08:00    3
Майже 61% експорту товарів з України припадає на Європу
Сегодня 07:57    7
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно
Сегодня 07:46    33
Солдатскоє, Воронежчина, великий склад боєприпасів – ю велкам!
Сегодня 07:39    53
Чому виїжджають 17-річні хлопці і чи загрожує Україні втрачене покоління
Сегодня 07:20    78
Зайві сплати за електроенергію: прокуратура їх знайшла в окупованому Сєвєродонецьку
Сегодня 07:11    70
Українських дітей в Польщі цькують у школах? - DW
Сегодня 07:02    93
Іспанія стала 13-ю країною, яка приєдналася до ІТ-коаліції України
Сегодня 06:53    69
"Звичайного занепокоєння Заходу буде вже замало": політолог Магда про постачання ракет Ірану до росії
Сегодня 06:44    81
кремль намагається поставити народжуваність в рф на конвеєр
Сегодня 06:35    100
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 