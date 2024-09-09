Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня
Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 2 по 8 вересня.
▶️ «Режим Зеленського віроломно вторгся на територію курської області»
Дії Сил оборони на території росії є реалізацією права України на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН.
▶️ «У Харкові російська ракета уразила базу «Азову», яку облаштували в місцевому ТЦ»
Це – пропагандистський прийом кремля, коли російська ракета прилітає у лікарню, школу, ТЦ чи поштове відділення, росіяни одразу оголошують їх «військовим об’єктом» або «базою Азову».
▶️ «Конфіскація Заходом заморожених активів росії є звичайною крадіжкою»
Вихід із подібними заявами сирійського МЗС є спробою надати собі хоч якоїсь міжнародної «суб’єктності», а кремлю це потрібно, щоб довести «обуреність світової спільноти щодо конфіскації заморожених активів рф».
▶️ «Кінець «режиму Зеленського» настане за лічені місяці»
Ця заява – чергова інформаційна операція москви, спрямована на руйнування довіри українців до вищого керівництва держави.
▶️ «росіяни уразили пункт тимчасової дислокації військ ЗСУ в університеті в Сумах»
Подібні вкиди з боку ворога – це продовження пропаганди страху та намагання виправдати можливі терористичні удари по цивільній інфраструктурі.
Джерело: https://t.me/spravdi/41426