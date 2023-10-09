«Найбільшу зброярню Польщі не запросили на оборонний форум до Києва», а «у Швеції визнали втрату танків, переданих Україні». Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 2 по 8 жовтня.

▶️ «Зеленський заявив, що всі українці «мають носити військову форму, щоб росіяни боялись». Окупанти вирвали цитату Зеленського з контексту – насправді президент України говорив (https://t.me/spravdi/33753) про заняття спортом.

▶️ «Верховна Рада ухвалила закон про виплату всім українцям 6600 грн». Поширена у соцмережах інформація (https://t.me/spravdi/33768) є або рекламою сумнівних Telegram-каналів, на які автори маніпулятивних дописів спонукають підписатися, або способом видурити особисті дані довірливих українців, щоб обчистити їх банківські рахунки.

▶️ «Найбільшу зброярню Польщі не запросили на оборонний форум до Києва». Насправді Польща отримала запрошення на Форум оборонних індустрій однією з перших, підкреслив (https://t.me/spravdi/33760) український посол Василь Зварич.

▶️ «У Швеції визнали втрату всіх своїх танків, які були передані Україні». Речник шведських Збройних сил на запит журналістів відповів, (https://t.me/spravdi/33777) що подібних офіційних заяв не було.

▶️ «Україна може більше не розраховувати на військову допомогу від Євросоюзу». Насправді ЄС уже працює (https://t.me/spravdi/33792) над створенням фонду військової допомоги Україні обсягом у €20 млрд.

Джерело: https://t.me/spravdi/33858

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