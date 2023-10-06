Топ-пропагандистка кремля симоньян запропонувала здійснити ядерний вибух над сибіром, щоб знищити всю електроніку на планеті

Пояснюємо, чому її апокаліптична заява – абсурдна

Брехня: якщо підірвати потужну ядерну бомбу на висоті у декілька сотень кілометрів, то електромагнітний імпульс, який утворюється при вибуху, знищить всю електроніку в світі, при цьому люди не постраждають від страшної радіації.

Так жити стане краще, адже ніякі дрони не зможуть літати, стверджує пропагандистка кремля симоньян.

Правда: навіть зі шкільного підручник «Військова справа. ДПЮ» за 10-11 класи можна дізнатися, що заява симоньян не відповідає дійсності, зазначили журналісти проєкту «Без брехні».

Так, ядерний вибух, який запропонувала здійснити пропагандистка, називається космічним. Його дія на те, що відбувається на землі, – фактично нульова, але він може вивести з ладу електроніку у космічному просторі.

Внаслідок такого удару може частково зникнути весь зв’язок, який ґрунтується на космічних системах. Але це не вплине на компʼютери та електроніку загалом.

Окрім цього, радіус дії електромагнітного імпульсу при повітряних вибухах потужністю 1 мегатонна може поширюватися до 32 км, при вибуху потужністю 10 мегатонн – до 115 км. Радіус дії порівняно з розмірами землі – мізерний.

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Пропозиція симоньян здійснити ядерний вибух у сибіру доводить, що для неї росія обмежується лише москвою. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Від погроз перетворити на радіоактивний попіл Україну, Америку, Велику Британію, континентальну Європу та «умовну Познань» пропаганда поступово перейшла до пропозицій симоньян застосувати ядерну зброю в сибіру.

Ядерний похід на сибір пропагандистки викликав невдоволення не тільки сибіряків, а й офіційних осіб у москві.

- Ми не виходили з режиму відмови від ядерних випробувань. симоньян не працює в офіційних органах, тому її слова не відображають офіційну позицію рф, – заявив речник президента рф пєсков.

Власне, це історія не про симоньян, а про те, що для навколокремлівської еліти ніякої росії не існує. Вона для них закінчується на мкад. І пожертвувати сибіром заради того, щоб вижити у власному «кремлівському князівстві» або втерти носа «англосаксам», для них не проблема.

Джерело: https://t.me/spravdi/33805

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