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Транслювали пропаганду: ворожі хакери знову атакували українські телеканали

Транслювали пропаганду: ворожі хакери знову атакували українські телеканали

У середу, 17 квітня, росіяни спробували заглушити супутникове українське телебачення та вмикали натомість свою пропаганду.

Через дії зловмисників призупинена трансляція 39 телеканалів на супутнику Astra, повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на повідомлення групи «1+1».

Зокрема, йдеться про канали «1+1 Україна», «1+1 Марафон», «2+2», ТЕТ, «24 канал», Kvartal TV, «Плюсплюс», X Sport, ATR та ін.

- Рекомендуємо, за можливості, забезпечити прийом телевізійних сигналів телеканалів з різних альтернативних джерел – Т2, кабель, ОТТ, інтернет, – йдеться у повідомленні «1+1».

Під атаку також потрапив «24 канал» – його представники закликали глядачів переглядати трансляцію етеру на YouTube та на сайті каналу.

Нагадаємо, в березні російські загарбники вже проводили масштабну хакерську атаку, глушили ефіри телеканалів групи «1+1» та запускали пропагандистський контент.

#ВсеЯйцавОднойКорзине

Джерело: https://t.me/spravdi/38009

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