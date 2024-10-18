«В армию идут одни суицидники» — перехват «ИС»

По информации ИС, в телефонном разговоре вс рф В., пребывающий во временно оккупированной Харьковской области, обсуждал с женой возможность мобилизации:

Ж.: путин объявил по новостям, что они армию будут повышать до 2 миллионов, у нас приезжают, по 40 человек в день мобиков новых. У нас по Коврову раздают повестки.

В.: Д...я, да, в части мобиков?

Ж.: У нас было 500 человек 3 недели назад, сейчас 700…У нас же там рядом зона, взяли, там мужик, который убивал, насиловал баб, пошёл на войну. Его мобилизовали, он пошел анализы сдавать, и он зашёл в кабинет, там была медсестра, и он ее чуть не изнасиловал…я выхожу курить, а там на плацу ведут мужика-мобика в наручниках, он под наркотой, матерился, кричал, что всех перестреляет. Кого понабрали?! Лезвия глотают, руки режут, с 3тьего этажа пытаются спрыгнуть.

В.: Весело у вас там в части. Короче, одни суицидники идут в армию, да?

Ж.: Да…

Джерело: https://t.me/c/1226880919/44138

Новости портала «Весь Харьков»