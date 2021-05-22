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В больнице на Харьковщине участник ДТП избил врача (ФОТО)

В больнице на Харьковщине участник ДТП избил врача (ФОТО)

Пациент устроил пьяный дебош в больнице в Чугуеве.

“В медицинское учреждение обратился мужчина с травмой ноги, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия. С места ДТП травмированного мотоциклиста забрал брат и отвез в Чугуевскую центральную больницу. В это время врачи оказывали помощь другому пациенту с серьезной травмой. Дежурный врач и медицинская сестра предложили мужчинам немного подождать. Но они потребовали первоочередного внимания к себе. Вероятно, из-за состояния алкогольного опьянения, вели себя крайне агрессивно. Пострадавший нанес телесные повреждения врачу, ударил медицинскую сестру и устроил в помещениях беспорядок”, – описывают события в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

В больнице на Харьковщине участник ДТП избил врача (ФОТО)

Подробности “разборки” корреспонденту МГ “Объектив” рассказал чугуевский адвокат и общественный активист Роман Лихачев. Его медики вызвали в больницу уже после драки. По информации адвоката, у врача – перелом ребра и синяки, а у его коллеги – стоматологические повреждения. Помощь им оказали по месту работы.

Сама драка произошла около 21:30 20 мая.

“Патрульная служба приехала, зафиксировала, что произошло. Я приехал около 12 ночи – уже вызывали следственно-оперативную группу и всех остальных”, – уточнил адвокат.

Медицинскую помощь методом драки пациент так и не “добыл”: избив врача, он вместе с братом ретировался с места событий.

“Работники отдела реагирования Чугуевского районного управления полиции оперативно разыскали 26-летнего мужчину. Полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера или в ближайшем медицинском учреждении. Гражданин отказался”, – рассказали в полиции о дальнейшем развитии событий.

В больнице на Харьковщине участник ДТП избил врача (ФОТО)В больнице на Харьковщине участник ДТП избил врача (ФОТО)В больнице на Харьковщине участник ДТП избил врача (ФОТО)В больнице на Харьковщине участник ДТП избил врача (ФОТО)В больнице на Харьковщине участник ДТП избил врача (ФОТО)В больнице на Харьковщине участник ДТП избил врача (ФОТО)

В итоге на дебошира составили 2 админпротокола – по ст. 124 (“нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств”) и по ч. 4 ст. 130 (“управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения”). А также постановление по ч. 2 ст. 126 (“управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством”) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 296 (“хулиганство”) Уголовного кодекса Украины. Гражданину грозит до 5 лет за решеткой.

Источник: objectiv.tv

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