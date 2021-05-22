В больнице на Харьковщине участник ДТП избил врача (ФОТО)

Пациент устроил пьяный дебош в больнице в Чугуеве.

“В медицинское учреждение обратился мужчина с травмой ноги, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия. С места ДТП травмированного мотоциклиста забрал брат и отвез в Чугуевскую центральную больницу. В это время врачи оказывали помощь другому пациенту с серьезной травмой. Дежурный врач и медицинская сестра предложили мужчинам немного подождать. Но они потребовали первоочередного внимания к себе. Вероятно, из-за состояния алкогольного опьянения, вели себя крайне агрессивно. Пострадавший нанес телесные повреждения врачу, ударил медицинскую сестру и устроил в помещениях беспорядок”, – описывают события в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Подробности “разборки” корреспонденту МГ “Объектив” рассказал чугуевский адвокат и общественный активист Роман Лихачев. Его медики вызвали в больницу уже после драки. По информации адвоката, у врача – перелом ребра и синяки, а у его коллеги – стоматологические повреждения. Помощь им оказали по месту работы.

Сама драка произошла около 21:30 20 мая.

“Патрульная служба приехала, зафиксировала, что произошло. Я приехал около 12 ночи – уже вызывали следственно-оперативную группу и всех остальных”, – уточнил адвокат.

Медицинскую помощь методом драки пациент так и не “добыл”: избив врача, он вместе с братом ретировался с места событий.

“Работники отдела реагирования Чугуевского районного управления полиции оперативно разыскали 26-летнего мужчину. Полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера или в ближайшем медицинском учреждении. Гражданин отказался”, – рассказали в полиции о дальнейшем развитии событий.

В итоге на дебошира составили 2 админпротокола – по ст. 124 (“нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств”) и по ч. 4 ст. 130 (“управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения”). А также постановление по ч. 2 ст. 126 (“управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством”) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 296 (“хулиганство”) Уголовного кодекса Украины. Гражданину грозит до 5 лет за решеткой.

Источник: objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»