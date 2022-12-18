Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:28
Просмотров: 71

В Босфоре из-за российских ограничений огромная очередь из судов с аграрной продукцией

В Босфоре из-за российских ограничений огромная очередь из судов с аграрной продукцией

В Босфоре из-за искусственных ограничений со стороны рф увеличивается очередь на инспекционную проверку судов, перевозящих украинскую аграрную продукцию. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что на инспекционную проверку Совместного координационного центра участников «зернового договора» (JCC) в Босфоре ожидают 92 судна.

«Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны РФ регистрации на инспекцию. Например, из 65 заявленных судов стороной агрессора было зарегистрировано только 3 на текущие сутки», — указано в сообщении.

Данная ситуация приводит к ограничениям работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум 3 млн тонн в месяц. Так как за двое суток из портов Большой Одессы вышли четыре судна со 145 тыс. тонн пшеницы.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11426

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Інститут вивчення війни підтверджує мою версію про запасний план путінської «перемоги»
Сегодня 10:55    61
«Укренерго» підписала кредитну угоду з KfW на €32,5 млн на модернізацію 8 підстанцій
Сегодня 10:41    60
"Коси, как можешь больше, чтоб сюда не попасть, здесь оно, нах*й, это не надо" - перехоплення ГУР
Сегодня 10:15    92
Новости из США. Главное к концу недели, 17 декабря 2022
Сегодня 10:00    129
Ошибка русни – напасть на украинцев, особенно Харьковчан (ФОТО)
Сегодня 09:53    138
У Франції помер російський мільярдер і підприємець Дмітрій Зєлєнов
Сегодня 09:41    142
путина ждет Гаага
Сегодня 09:28    135
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 09:25    111
ЕС в рамках девятого пакета антироссийских санкций ввел санкции против пары десятков российских военных предприятий
Сегодня 09:14    100
Які області купили найбільше генераторів та якою була динаміка закупівель
Сегодня 09:01    107
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 