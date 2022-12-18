В Босфоре из-за российских ограничений огромная очередь из судов с аграрной продукцией

В Босфоре из-за искусственных ограничений со стороны рф увеличивается очередь на инспекционную проверку судов, перевозящих украинскую аграрную продукцию. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что на инспекционную проверку Совместного координационного центра участников «зернового договора» (JCC) в Босфоре ожидают 92 судна.

«Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны РФ регистрации на инспекцию. Например, из 65 заявленных судов стороной агрессора было зарегистрировано только 3 на текущие сутки», — указано в сообщении.

Данная ситуация приводит к ограничениям работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум 3 млн тонн в месяц. Так как за двое суток из портов Большой Одессы вышли четыре судна со 145 тыс. тонн пшеницы.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11426

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