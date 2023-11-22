В цей день рпц проголосила анафему українському гетьману Івану Мазепі

22 листопада 1708 року російська православна церква ( ̶і̶ ̶н̶е̶ ̶р̶о̶с̶і̶й̶с̶ь̶к̶а̶,̶ ̶і̶ ̶н̶е̶ ̶ц̶е̶р̶к̶в̶а̶ ̶н̶а̶с̶п̶р̶а̶в̶д̶і̶), на вимогу московського царя Пьотра І, проголосила безглузду анафему українському гетьману Івану Мазепі.

Проголошення анафеми не мало жодного підґрунтя і мало виключно політичний характер. Незважаючи на всю абсурдність ситуації Московський патріархат досі вважає анафему легітимною.

На замовлення московського царя рпц, не шкодуючи епітетів, проголошує Івана Мазепу «зрадником», «юдою», а також «антихристов предтеча, лютый волк, овчею покрытый кожею, и потаенный вор, сосуд змеин» тощо.

Варто зазначити, що у 2018 році Вселенський Патріарх оголосив про зняття замовної політичної анафеми з християнина Івана Мазепи. Такі дії рпц визнали незаконним актом.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/7136

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