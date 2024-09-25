В Чернігові голова військадміністрації розкритикував фортифікації, які рік тому взявся удосконалювати

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако розкритикував обласну владу.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський вийшов сам на себе. Він почав критикувати укріплення навколо Чернігова, забувши свій допис річної давнини, в якому заявляв, що їх буде вдосконалено під його керівництвом. Тобто Брижинський критикує те, що є результатом його «вдосконалення».

«На жаль, наслідки цього «вдосконалення» – пряма загроза безпеці чернігівців. Адже воно має прямі ознаки диверсії. Цей чиновник має бути звільнений та понести відповідальність згідно з кримінальним кодексом.

За понад півтора роки на посаді Брижинський замість фортифікацій та захисту міста опікувався питаннями вдосконалення власного доброту та добробуту своєї адміністрації: виділенням землі, виписуванням шокуючих премій, штатним розписом. Захопленням бюджету міста, зупинкою громадського транспорту тощо. Чим завгодно, крім безпосередньо питань безпеки та оборони», - пише Ломако.

Джерело: https://t.me/u_now/141299

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