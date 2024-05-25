В «днр» продолжают клепать фальшивые дела в отношении защитников «Азовстали».

Сегодня четверо украинских военнослужащих приговорены к пожизненному заключению за приписанные им абсурдные и ничем не подкрепленные обвинения. Пресс-служба генпрокуратуры рф сообщает: «Верховный Суд «днр» вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих отдельного мотопехотного батальона „Запорожье“ ВСУ Владислава Кулыка, Олега Колмычевского, Дмитрия Добровольского и Александра Ромашина».

В чем же они виноваты? «В марте–апреле 2022 года осужденные находились на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. По приказу Колмычевского боевики расстреляли из автоматов проходивших вблизи троих гражданских мужчин, один скончался», -сообщает прокуратура.

По аналогичным надуманным обвинениям почти ежедневно осуждают «азовцев». Россияне под угрозами физической расправы принуждают наших военнопленных признаваться в преступлениях, которые они не совершали. Их избивают и запугивают, что это единственный шанс у них выжить, а кто не соглашается тех потихоньку без суда просто расстреливают. Поэтому все российские приговоры даже звучат абсурдно.

Например, 16 мая «прокуратура днр» направила в суд дело командира взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Олега Плотникова, который подозревается в причастности к расстрелу снайпером машины с мирными жителями в Мариуполе.

«По версии следствия, в период с 23 по 25 марта 2022 года Плотников, являясь командиром, отдал по радиосвязи приказ снайперу роты о расстреле автомобиля, двигавшегося по проспекту Металлургов в Мариуполе. В результате обстрела один мужчина получил ранение, а еще двоим удалось скрыться из зоны обстрела». ??? Слов нет.

МИДу, уполномоченному по правам человека и международным организациям в Украине следует более активно противодействовать этой преступной практике россиян через международные суды , ОБСЕ и ООН. Не молчать по таким фактам. Нужно бороться за каждого военнопленного и придавать огласке незаконное осуждение наших военнопленных.

Наши военнопленные не могут быть преступниками, так как подпадают под международную конвенцию о правилах ведения войны и обращения с военнопленными. Наши воины взяли оружие и защищали свою страну на своей территории от агрессии россии, которая пришла нас уничтожить! Мир должен как можно скорее дать правовую оценку действиям путинской россии и прекратить российский геноцид украинского народа!! Иначе, "грош цена" вам, мировые политики!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1772

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