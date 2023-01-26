В Горловке оккупанты принуждают население получать российские паспорта

В Донецкой области в городе Горловка оккупанты заставляют работников местных предприятий получать паспорта рф. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«В Горловке Донецкой области оккупанты принуждают работников местных так называемых «республиканских» предприятий получать паспорта Российской Федерации. В случае невыполнения требований до 1 марта работники будут уволены», — говорится в вечерней сводке.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11722

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