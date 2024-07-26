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Фонд держмайна запустив сервіс безплатної оцінки нерухомості

Фонд держмайна запустив сервіс безплатної оцінки нерухомості

Фонд державного майна презентував онлайн-сервіс, який дозволяє безплатно отримати довідку про вартість своєї нерухомості.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що сервіс автоматичної оцінки виконує функцію оперативної оцінки ринкової вартості обʼєктів нерухомості.

"Його мета – зробити процес оцінки прозорим і ефективним, а також доступнішим для широкого кола користувачів", – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб отримати е-Довідку про оцінку, фізичним та юридичним особам потрібно авторизуватися на сайті за допомогою електронного підпису або через id.gov.ua.

В повідомленні додають, що довідка буде чинна впродовж 30 календарних днів з дня її формування.

У випадку незгоди з результатами автоматичної оцінки, можна замовити додаткову оцінку в оцінювачів, але така послуга буде платною.

Повідомляється, що оцінювач складає звіт про оцінку майна, що реєструється в Єдиній базі та чинний протягом 6 місяців з дати оцінки.

Реєстрація суб’єктів оціночної діяльності (СОД) здійснюється лише за електронною печаткою СОД, а не за особистим електронним підписом керівника.

Нотаріусам, щоб сформувати витяг з Єдиної бази або звіт про оцінку теж необхідна реєстрація за особистим кваліфікованим електронним підписом.

Нагадаємо:

18 липня 2024 року Фонд держмайна провів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі онлайн-аукціон з приватизації готелю "Козацький", який знаходиться у центрі Києва.

Джерело: epravda.com.ua

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