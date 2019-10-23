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В Харькове горела гостиница

Кровля в гостинице на улице Пестеля вспыхнула накануне около 17:00. Сразу же сработала пожарная сигнализация и на место возгорания выехало более полусотни спасателей на восьми автоцистернах и трех автолестницах. Огонь по деревянным конструкциям распространялся довольно быстро и на момент приезда пожарных горело около 400 квадратных метров кровли.

Раиса, свидетель

Видели, что с крыши дым шел, подошли – уже пожарники отэти все. Страшно ж было.

Виктория, врач бригады скорой и неотложной помощи

Когда приехали, никто за помощью не обращался и во время пожара тоже постраждалих не было

По словам помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина администрация отеля среагировала достаточно оперативно - они эвакуировали людей. А сотрудники прошедшие обучение по пожарной безопасности бросились самостоятельно тушить огонь, чем сократили время на локализацию пожара.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Всі норми, всі норми безпеки на цьому об'єкті були виконанні. Оце все своєчасна робота адміністрації, виконані ті правила пожежної безпеки, які способствували швидкій евакуації людей які там проживали на той час в тому числі і співробітників цього готелю.

Около восьми часов пожар был полностью ликвидирован, кроме кровли по словам Игоря Лупандина здание не пострадало.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

І ця пожежа не вийшла за межі покрівлі бо там вона не могла перейти в інше бо там виконанні всі правила і там були негорючі матеріали. Попередні причини, які там розглядаються - це в першу чергу технічні пов'язанні чи з електропроводкою чи з використанням того обладнання яке там є. Мається на увазі там є ще в них бані.

Окончательную причину возникновения возгорания и сумму ущерба, которую понес отель специалисты выясняют.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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