В Харькове произошел пожар на территории "Хартрона"

Сегодня, 17 января, на территории харьковского завода «Хартрон» произошел пожар.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Там же были опубликованы фото и видео с места происшествия.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 15.54 спасателям поступило сообщение о пожаре в трехэтажном здании частного предприятия по улице Проскуры, 1.

На момент прибытия спасателей пожар происходил на первом этаже здания. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Пламя бойцы ГСЧС ликвидировали в 17:11.

Кроме того, из горящего здания спасатели эвакуировали 1 человека, в медпомощи он не нуждался.

Причину возникновения и убытки, причиненные огнем, устанавливают.

Агентство Телевидения Новости