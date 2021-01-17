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В Харькове произошел пожар на территории "Хартрона"
Сегодня, 17 января, на территории харьковского завода «Хартрон» произошел пожар.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Там же были опубликованы фото и видео с места происшествия.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 15.54 спасателям поступило сообщение о пожаре в трехэтажном здании частного предприятия по улице Проскуры, 1.
На момент прибытия спасателей пожар происходил на первом этаже здания. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Пламя бойцы ГСЧС ликвидировали в 17:11.
Кроме того, из горящего здания спасатели эвакуировали 1 человека, в медпомощи он не нуждался.
Причину возникновения и убытки, причиненные огнем, устанавливают.
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