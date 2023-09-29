В Харьковской области увеличилось количество пострадавших от клещей

В Харькове и области количество пострадавших от укусов клещей выросло почти вдвое.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

По данным лабораторного центра, количество людей, пострадавших от укусов клещей в течение первых 8 месяцев этого года, выросло в 1,9 раза. Были зарегистрированы 453 случая, из них 35,8% составляют дети до 17 лет.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/45605

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