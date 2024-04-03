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В Херсоне почти не осталось целых многоэтажек

В Херсоне почти не осталось целых многоэтажек

российская оккупационная армия регулярными обстрелами изуродовала практически все многоэтажные дома в Херсоне, целых на сегодняшний день остались единицы.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В Херсоне возможно небольшое количество многоэтажек осталось целым, почти каждое - повреждено. Каждый день Херсонщина живет под атаками, в общей сложности у нас повреждено или разрушено уже более 26 000 объектов гражданской, социальной и критической инфраструктуры, среди них 23 700 частных и 1100 - многоэтажные дома", - отметил он.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/33728

Новости портала «Весь Харьков»

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