В Иране подтвердили поставки баллистических ракет россии

Член иранского парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил факт поставок Тегераном баллистических ракет в россию. Это заявление прозвучало менее чем через сутки после того, как миссия Ирана в ООН отвергла обвинения в передаче вооружений москве.

В интервью изданию Didban Iran Ардестани пояснил, что Иран вынужден продавать оружие россии в обмен на необходимые товары. «Мы вынуждены использовать бартер для удовлетворения наших потребностей, включая импорт сои и пшеницы. В рамках этого бартерного обмена мы отправляем в россию как ракеты, так и военные беспилотники», — сказал он.

На вопрос о том, могут ли эти поставки усилить санкции против Ирана, депутат ответил: «Хуже уже не будет. Мы поставляем ракеты „Хезболле“, ХАМАС и „Хашд аш-Шааби“, так почему бы не отправить их и россии?».

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Коваленко: передача іранської балістики росії для ударів по Україні – чому саме Fath-360?

Останніми днями західні ЗМІ з посиланням на деяких представників влади та розвідку заявляють про те, що росія нібито отримала від Ірану партію балістичних ракет Fath-360 для застосування по території України. Про постачання з Ірану ми чуємо вже другий рік, але жодного верифікованого випадку досі не було зафіксовано. Проте інформацію не варто залишати поза увагою.

Що постачає Іран російським окупантам

Іран розпочав постачання озброєнь та засобів ураження росії влітку 2022 року (і став другою країною після Білорусі, яка це робить). На сьогодні верифіковано передачу:

БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136;

Авіабомби: Ghaem-5;

Шоломи: NIJ II;

Бронежилети: Rouin-3;

ПТРК: Dehlaviyeh;

Постріли: 152-мм для Д-20, 130-мм для М-46, 122-мм для Д-30;

РСЗВ: 122-мм снаряди.

Що примітно, за два роки військово-технічного співробітництва Ірану та росії постачання балістичних ракет не фіксувалося. Але що якщо цього разу справді таке постачання мало місце?

Fath-360

Низка західних ЗМІ зараз повідомляють про те, що росія отримала у своє розпорядження Fath-360. Раніше ми вже з вами могли чути про іранські балістичні ракети Fateh-110, Zolfaghar, Dezful. Таке враження, що ЗМІ для залучення читача щокварталу "відправляють" до росії якусь іранську балістику, просто перебираючи назви. Але все ж таки…

Fath-360 – не зовсім балістична ракета. І трохи далі я поясню, чому так вважаю, але для початку про характеристики:

дальність – 30-120 км (безпосередньо залежить від можливостей наведення);

бойова частина – 150 кг;

швидкість – основна фаза польоту 3 Маха, при заході на ціль 4 Маха;

наведення – супутникове.

Тобто ця ракета є засобом ураження ближнього радіуса дії. Але що найцікавіше, за характеристиками і навіть розмірами (довжина 4 метри/діаметр 30 см) більше нагадує симбіоз між реактивними снарядами і зенітними керованими ракетами типу 5В55.

Іншими словами, Fath-360 – це аналог ЗРК С-300, але спочатку призначена для ударів по поверхні, а не переналаштована на поверхню система ППО.

З цього можна зробити висновок, що якщо росія і отримає Fath-360, то застосовуватиме ці ракети як і С-300, тобто для терору ближньої, прикордонної зони, зокрема Сумської та Харківської областей з ударами по обласних центрах.

Якогось критичного впливу на тилову Україну чи зону бойових дій ці ракети не зроблять, як свого часу не зробили тисячі С-300, які були випущені за час повномасштабного вторгнення в Україну.

Висновки

Такий вибір засобу ураження росією може говорити щонайменше про два моменти.

Перший – у Ірану є широка номенклатура балістичних ракет з більшою дальністю ураження і куди більш потужною бойовою частиною, але росії могла бути надана модифікація, що представляє собою урізаний у можливостях варіант С-300, призначений виключно для терору, а не вирішення деяких, навіть тактичного рівня, завдань.

Тобто росії з якоїсь причини в Тегерані поки що не дають зелене світло на доступ до Fateh-110, Zolfaghar та Dezful? Чекають моменту, коли вона буде готова віддати за ці ракети набагато більше, ніж вони того варті?

Другий – а що заважає росії продовжувати завдавати ударів по прикордонній зоні України зенітними керованими ракетами від тих самих ЗРК С-300? Натомість москва закуповує в Тегерана спрощений варіант цих засобів ураження.

З цього можна зробити дуже, дуже обережний висновок, що із запасами ЗКР до С-300 у російських окупантів на третій рік повномасштабної війни ситуація ускладнилася настільки, що доводиться докуповувати, не розраховуючи на темпи власного виробництва.

Але все ж таки наголошу, що остаточні висновки ми з вами зможемо зробити тільки тоді, коли і справді перша іранська балістична ракета буде верифікована на території України. До цього, як показала практика останніх двох років, це лише теорії.

Джерело: https://t.me/AteoGo/32563, obozrevatel.com

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