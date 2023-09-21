В машину шведських журналістів каналу TV4 влучив російський дрон

В машину шведських журналістів каналу TV4, які працювали у Запорізькій області, влучив російський дрон, повідомили в МЗС. Інцидент стався напередодні.

Український продюсер отримав незначні поранення, а репортер і фотограф не постраждали. В МЗС вказують, що журналісти мали чіткі маркування PRESS.

Також учора стало відомо, що російські військові обстріляли авто волонтерів, які евакуйовували цивільних з Харківщини. Попередньо повідомляли про 6 загиблих.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19085

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