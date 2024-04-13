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В Москве взорвали Land Cruiser предателя и бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, — росСМИ
Коллаборант служил в СБУ на должности консультанта-эксперта антитеррористического штаба 1999 по 2018 год. С 2014 года Прозоров содействовал россиянам в получении информации о ходе АТО на востоке Украины.
Внедорожник подорвался на стоянке в тот момент, когда Прозоров садился в машину. Сейчас он госпитализирован с тяжелыми травмами ног.
Джерело: https://t.me/c/1197363285/128291
Темы: війна, колаборанти, росія, україна