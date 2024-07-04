В ніч на перше липня українські дрони пошкодили "Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова”

Він є єдиним в росії металургійним підприємством повного циклу. (https://suspilne.media/782373-ukrainski-droni-atakuvali-vazlivij-dla-rosijskogo-vpk-kombinat-dzerela/)

Спецоперацію здійснило ГУР спільно з СБУ. Дрони поцілили у дві основні електропідстанції Бєлгородської області, що призвело до повного знеструмлення комбінату. На заводі зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал.

Продукцією комбінату користується низка підприємств російського військово-промислового комплексу. Зважаючи на те, що підприємство будували німецькі фахівці, відновити роботу комбінату буде складно.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/46309

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