В оккупированном Мариуполе возможна вспышка холеры

В пробах из водоемов в оккупированном Мариуполе было обнаружено наличие холеровидного вибриона

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"По результатам проведенных исследований на холеру в водоемах, реках и морской воде в пределах Мариуполя обнаружено наличие холеровидного вибриона. Это обнаружили специалисты роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.

В зоне риска – река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе тубдиспансера, морской пляж в районе судоремонтного завода.

По словам местных медиков, купаться в этих местах небезопасно.

"Напомним, что ранее оккупанты запретили купание в Азовском море. Несмотря на это, продолжают загрязнять воду канализационными стоками и мусором", - напоминают в Мариупольском горсовете.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/38367

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