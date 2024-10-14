В оккупированных Донецке и Макеевке критическая ситуация с водоснабжением

С 14 октября россияне прекращают подачу воды потребителям во временно оккупированных Донецке и Макеевке.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Обещают воду только по несколько часов раз в два дня. Объясняют это плановыми работами. Впрочем, на самом деле причина отсутствия воды в кранах жилищ — преступная деятельность российской оккупационной администрации в работе местных водоканалов. И никакие обещания разрешить кризис не подкреплены реальными делами. Более того, средства. , которые кремль выделяет на восстановление уничтоженного им Донбасса, дерибанятся на уровне местных гауляйтеров и коллаборантов", — отмечает ЦНС.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/43938

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