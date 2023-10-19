В ООН не оцінили спроби рф протягнути однобоку резолюцію. Дайджест Центру стратегічних комунікацій
17 жовтня Рада Безпеки не прийняла російської резолюції щодо Ізраїля та Сектору Гази. Постпред рф при ООН небензя назвав результати голосування «підлим блокуванням прагнень врегулювання конфлікту».
Насправді, все просто. У своїй напівприхованій підтримці ХАМАСу, росія зайшла так далеко, що не включила у свій варіант резолюції жодної згадки про цю організацію.
«Ми не можемо підтримати резолюцію, яка не засуджує терористичні атаки ХАМАС», – заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд.
Подібна російська забудькуватість пояснюється досить просто: світовим терором від Донбасу до ХАМАСу. Останній (визнаний у США та ЄС терористичною організацією) вже заявив, що «цінує позицію президента путіна та вітає зусилля росії, спрямовані на припинення агресії».
Джерело: https://t.me/spravdi/34092