В ракетах из Северной Кореи обнаружили западные детали

В северокорейской ракете, которой россияне атаковали Украину, обнаружили многочисленные детали западного производства. Речь идет, в частности, об электронике.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Украинские эксперты провели исследование сбитой ракеты производства КНДР. Ракету KN-23/24 сбили в сентябре 2024 года в Полтавской области.

Исследование Независимой антикоррупционной комиссии показало, что эти ракеты были оснащены недавно изготовленными деталями западного производства. В частности, средства поражения имеют электронику, произведенную в США, Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/44333

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