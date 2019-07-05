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В Валковском районе горел частный дом

В Валковском районе горел частный дом

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 4 июля в 18:29 поступило сообщение о пожаре в селе Новый Мерчик Валковского района области. 

Было установлено, что огнем охвачен жилой дом на площади 80 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние хозяйственные постройки.

В 20:05 пожар был локализован. Оперативными действиями спасателей пожар ликвидирован и недопущено распространения огня на другие здания.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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