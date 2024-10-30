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В Україні відтепер існують підрозділи «рейнджерів»

В Україні відтепер існують підрозділи «рейнджерів»

Що про них відомо.

Бійців полку «Рейнджер» оснастили модернізованими бойовими машинами піхоти, броньованими «хамві» та іншою автомобільною технікою.

Штурмові частини підрозділу отримали на озброєння модернізовану бойову машину піхоти БМП-1 з баштою «СІЧ» українського виробництва. Вона повністю автоматизована, оснащена стабілізатором та сучасним тепловізійним прицілом.

На сьогодні точний склад та організаційна структура корпусу рейнджерів є секретною. З відкритих даних відомо про існування 6-го окремого полку рейнджерів.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/62996

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