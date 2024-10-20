В Україні вперше збили крилату ракету Х-69 із касетною бойовою частиною, — речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук

"У разі виявлення таких суббоєприпасів — сфер на місцевості не чіпайте їх і викликайте підрозділи ДСНС", — закликав він.

Крилата ракета класу «повітря-земля» Х-69 – відносно нова російська розробка, уперше представлена в серпні 2022 року.

Х-69 базується на модернізації радянської ракети Х-59 МК2, але має кращі характеристики, зокрема нижчу помітність і кращий захист від РЕБ.

Ракета може мати фугасно-кумулятивну, касетну чи ядерну бойову частину.

Джерело: https://t.me/znua_live/172462

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