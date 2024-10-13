В Україні уже воюють солдати з КНДР

До того ж кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту, повідомляє Інститут вивчення війни

Аналітики з посилання на The Washington Post повідомляють, що південнокорейські та українські офіційні особи заявили, що північнокорейські солдати уже діють разом із російськими військами в Україні.

Представник української військової розвідки заявив, що окремі північнокорейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих росією територіях України, але Україна поки що не бачила північнокорейських підрозділів, які би діяли в Україні.

"Український чиновник додав, що "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять підготовку на території росії, і що російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони росії, щоб звільнити російські "резерви" для участі в бойових діях на території України", – пише ISW.

Зазначається, що північнокорейські військові, імовірно, діють в окупованій Донецькій області

------------

Относительно северокорейских солдат

Кто только сей час не вещает о том, что в россию заехала группа военных из КНДР, которая проходит подготовку (слаживание) с последующим присоединением к выполнению задача в составе РОВ. Washington Post пишет, что в составе группы несколько тысяч тел, ссылаясь на несколько источников.

А то, что не так давно, согласно предварительной информации, в россии были убиты 20 северокорейских военных, из которых 6 офицеров, лишь добавило масла в огонь в дискуссию об отправке северокорейского контингента на войну в Украину. Хотя, справедливости ради, северокорейские военные, равно как и иранские, на уровне инструкторов, а так же для обмена опытом, давно находятся в составе РОВ. Ведь KN-23 сами собой не запускаются…

Напомню, что прошлым летом, в июне, была волна относительно отправки в Украину нескольких северокорейских инженерных бригад. По итогу, они так и не прибыли, хотя это было бы логично, ведь проблематика инженерных войск у РОВ крайне актуальная.

Что же до боевых подразделений, тех же самых штурмовиков, то потребность в людском ресурсе у путина, даже не смотря на стабильную мобилизацию с возможностью не только компенсации ежемесячных потерь в ноль, но и наращиванием, продолжает оставаться приоритетной. В ближайшие месяцы, а особенно в 2025-м году контингент РОВ будет гипертрофировано пополняться людским ресурсом, которым в основном и будет воевать россия.

Поэтому, появление боевых подразделений, даже без полной штатной комплектации техникой, тоже вполне логично, хотя и более проблематичное, нежели инженерными бригадами.

Языковой барьер, в частном случае преодолим, а вот на уровне группировки. С инженерной бригадой тоже проще – озвучил спектр задач, заминировать территорию, возвести фортификационные сооружения, эвакуировать повреждённую технику с участка, покормить ротного кота. С боевыми подразделениями сложнее, поскольку с учётом интенсивности боевых действий, коммуникация должны быть постоянной, а взаимодействие – это вопрос выживания.

В таких условиях и при таких обстоятельствах, было бы логичным размещать северокорейские подразделения в тыловой или приграничной зоне, для разгрузки, например, курской или белгородской группировки, либо по, временно оккупированным территориям, опять-таки, для выполнения задач в тылу.

С другой стороны, острая потребность в людях, на фоне наращивания пехотной компоненты в 2025 году, может заставить кидать эти силы на ЛБС, но по отдельно взятым локациям, где только они одни будут выполнять поставленные задачи.

В любом случае, пока северокорейские военные, как полноценные боевые формирования в составе РОВ не верифицировались. Если же это произойдёт, то международным партнёрам следует пересматривать свои подходы и отношение к войне в Украине, в ходе которой украинский народ противостоит не только тоталитарному режиму путина, но и Ким Чен Ына. Прямое военное вмешательство КНДР в войну в Украине, это не только угроза нашей стране, но и вызов всему цивилизованному миру, против которого уже давно сформировалась коалиция стран-изгоев, имеющая, к сожалению, куда более высокий КПД по взаимодействию и взаимопомощи.

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/51747, https://t.me/c/1226880919/43887

Новости портала «Весь Харьков»