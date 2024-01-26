«В Україні загинув італійський підполковник». Це – фейк

Брехня: підполковник італійської армії Клаудіо Кастілья, який входив до структури командування НАТО, загинув під час бойових дій в Україні. Про це пишуть російські пропагандисти.

Правда: у Міністерстві оборони Італії заявили, що Кастілья помер в Італії з природних причин, пише Reuters:

- Міністерство оборони Італії рішуче заперечує цю жахливу брехню, опубліковану в акаунті посольства росії в ПАР у соцмережі Х, і застерігає сіячів ненависті від подальшого поширення цих жахливих фейкових новин.

Джерело: https://t.me/spravdi/36186

Новости портала «Весь Харьков»