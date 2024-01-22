«В Україні зʼявилися мобільні блокпости, на яких роздають повістки». Це – фейк

Брехня: в Україні розробили карту з розташуванням мобільних блокпостів, на яких роздають повістки. Відео з таким посилом поширюють у TikTok.

Правда: ролик створили за допомогою штучного інтелекту, зʼясували фактчекери з VoxCheck.

По-перше, міміка ведучого не збігається зі словами, які він промовляє. По-друге, у відео є кадри з «ТСН» та «Еспресо», проте на їх ресурсах інформації про мобільні блокпости з повістками немає.

По-третє, на мапі насправді позначені продуктові магазини, які працювали 1 березня 2022 року. Тобто там є позначки навіть на тимчасово окупованих територіях, а це – абсурд, адже Україна, на жаль, не має контролю над ними.

Також у кінці відео його автори закликають перейти за посиланням у шапці профілю, що веде на анонімний новинний канал. Тож це – черговий спосіб обманом заманити підписників на сумнівний Telegram-канал.

Джерело: https://t.me/spravdi/36063

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