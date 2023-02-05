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​​В Україну повернулося 16 дітей, яких примусово було депортовано до РФ та окупованого Криму

​​В Україну повернулося 16 дітей, яких примусово було депортовано до РФ та окупованого Криму

В Україну вдалося повернути 16 дітей 7-16 років з Херсонщини, яких окупанти депортували до Росії та окупованого Криму нібито у табори "на відпочинок".

"Шістнадцять українських дітей віком від 8 до 17 років окупанти примусово перевезли на територію РФ та тимчасово окуповані українські міста начебто для "оздоровлення" у дитячих таборах. Але після деокупації Херсонщини та Харківщини не повернули додому до батьків. Єдине, що дозволяли робити дітям, це іноді спілкуватися з мамами по аудіозв’язку або переписуватися у месенджерах", - повідомив виконавчий директор Save Ukraine та колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

Він зазначив, що рятувальна операція тривала досить довго. Адже потрібно було провести ґрунтовну підготовку задля безпеки дітей.

"Важким видався і сам процес передачі дітей мамам, адже керівництво таборів не хотіло віддавати дітей. А потім команду чекали перепони на кордоні: росіяни просто не випускали автобус з РФ. Лише на литовському кордоні вдалося виїхати з території Росії", - зазначив Кулеба.

Джерело: https://t.me/vekha/58456

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