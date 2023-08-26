​Важлива деталь про літні куртки для ЗСУ, які дорогою з Туреччини до України раптом стали зимовими і подорожчали втричі.

Власником "турецької" фірми, у якої Міноборони Резнікова втричі дорожче купило "зимові" куртки, був племінник нардепа від Слуг Геннадія Касая.

Цю інформацію Українська Правда встановила спільно з аналітиками ЦПК. Племінника депутата вивели з власників компанії вже ПІСЛЯ скандальної угоди з Міноборони щодо курток.

Чекаємо на реакцію правоохоронців. А ще Президента, звичайно.

Розслідування Михайла Ткача

Відео: @pravda_com_ua

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2480

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