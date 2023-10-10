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ВАКС закрыл дело против экс-председателя Счетной палаты Валерия Пацкана

ВАКС закрыл дело против экс-председателя Счетной палаты Валерия Пацкана

«Высший антикоррупционный суд Украины поставил точку по политическому делу против меня», - экс-председатель Счетной палаты Валерий Пацкан

Высший антикоррупционный суд закрыл дело против экс-председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, которое он называет политическим. Однако Пацкана не устраивает формулировка «в связи с истечением сроков давности», поэтому он подает апелляцию. Об этом Валерий Пацкан сообщил (https://www.facebook.com/valerij.packan/posts/6763877770393347) на своей странице в Facebook.

«Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины поставил точку по политическому делу против меня. Единственное, суд решил закрыть эту позорную историю «в связи с истечением сроков давности». Как говорится, ложечки нашлись, но осадок остался. Поэтому воспользуюсь своим правом на апелляцию, чтобы еще раз доказать: действовал и действую по закону», - сообщил Валерий Пацкан.

Пацкан отметил, что уголовное дело против него было инициировано и организовано заинтересованными лицами для устранения его с должности председателя Счетной палаты Украины. Оно было открыто после того, как Пацкан не согласился прекратить проверку использования государственных средств ряда государственных структур, подчеркнул он.

«Напомню, все началось с того, что из некоторых кабинетов стали поступать намеки прекратить Счетной палатой проверку эффективности использования средств ряда государственных структур во время войны. Получив с моей стороны отрицательный ответ, инициаторы пошли по силовому пути. Уголовное дело держали «на крючке», пока не дожали мою отставку через парламент. После политическое преследование не имело никакого смысла. Потому дело и «отпустили» - подчеркнул Валерий Пацкан.

Как известно, Валерий Пацкан возглавлял Счетную палату с 2018 по 2023 год. Подозрение по уголовному делу ему сообщили в ноябре 2022 года о событиях 2017 года. Верховная Рада проголосовала за недоверие Валерию Пацкану только со второй попытки – в апреле 2023 года.

Джерело: https://t.me/u_now/114835

Новости портала «Весь Харьков»

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